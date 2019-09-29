СМИ: в ходе беспорядков в Гонконге задержаны более 100 человек

ТАСС, 29 сентября. Более 100 человек задержаны в воскресенье в ходе сопровождавшихся беспорядками антиправительственных демонстраций в Гонконге. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

По ее данным, после столкновений между протестующими и сотрудниками гонконгских сил безопасности 25 человек были госпитализированы с ранениями.

Ранее сообщалось, что полиция в Гонконге применяла спецмашины с водяными пушками и слезоточивый газ для разгона групп радикально настроенных демонстрантов. Беспорядки произошли у правительственного комплекса в районе Адмиралти, а также в ряде соседних кварталов. Манифестанты стали кидать в стражей порядка кирпичи и бутылки с зажигательной смесью, перекрывать улицы, совершать поджоги и акты вандализма.

В начале лета в городе вспыхнули массовые акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на решение главы гонконгской администрации Кэрри Лам отказаться от этой инициативы, многие сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать акции. Они также требуют созыва независимой комиссии для расследования жестких действий полиции, освобождения всех задержанных участников протестных акций, избирательной реформы для введения прямых демократических выборов в Гонконге.