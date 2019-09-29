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Австрийская народная партия Курца побеждает на досрочных выборах в парламент с 38,4%

Окончательные итоги голосования будут представлены в ближайшие дни
Председатель консервативной Австрийской народной партии Себастьян Курц Christian Bruna/EPA
Описание
Председатель консервативной Австрийской народной партии Себастьян Курц
© Christian Bruna/EPA

ВЕНА, 29 сентября. /ТАСС/. Консервативная Австрийская народная партия (АНП) во главе с ее председателем и бывшим канцлером Австрии Себастьяном Курцем набирает на досрочных выборах в Национальный совет (нижняя палата парламента) 38,4% голосов и побеждает после подсчета всех голосов, отданных избирателями на участках в воскресенье. Таковы официальные данные, опубликованные Министерством внутренних дел республики.

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Социал-демократическая партия Австрии (СДПА) занимает второе место с результатом в 21,5% голосов (41 депутатский мандат). Третье место у правой Австрийской партии свободы (АПС) - 17,3% (32 депутатских мандата). Четвертое занимают "Зеленые" - 12,4% (23 депутатских мандата), "Новая Австрия" на пятом месте - 7,4% (14 депутатских мандата).

Окончательные итоги с учетом голосов австрийцев, поданных по почте, МВД представит в ближайшие дни.

Теги
АвстрияКурц, Себастьян
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