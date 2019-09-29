Австрийская народная партия Курца побеждает на досрочных выборах в парламент с 38,4%

ВЕНА, 29 сентября. /ТАСС/. Консервативная Австрийская народная партия (АНП) во главе с ее председателем и бывшим канцлером Австрии Себастьяном Курцем набирает на досрочных выборах в Национальный совет (нижняя палата парламента) 38,4% голосов и побеждает после подсчета всех голосов, отданных избирателями на участках в воскресенье. Таковы официальные данные, опубликованные Министерством внутренних дел республики.