В Токио заявили, что денуклеаризация Корейского полуострова - общая цель Японии и России

ТОКИО, 30 сентября. /ТАСС/. Денуклеаризация Корейского полуострова является общей целью Японии и России. Об этом в понедельник на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

"Денуклеаризация Корейского полуострова - общая цель Японии и России", - подчеркнул он, добавив, что соответствующую позицию разделяют и лидеры двух государств. По словам Суги, между Москвой и Токио идет активный обмен мнениями по проблеме КНДР. "Но я хотел бы воздержаться от того, чтобы обсуждать подробности [этого диалога]", - отметил он.

КНДР летом этого года возобновила ракетные пуски в сторону Японского моря. По данным японских и южнокорейских военных, обычно речь идет об испытаниях баллистических ракет малой дальности.