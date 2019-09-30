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Ситуация на Корейском полуострове

В Токио заявили, что денуклеаризация Корейского полуострова - общая цель Японии и России

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга отметил, что между Москвой и Токио идет активный обмен мнениями по проблеме КНДР

ТОКИО, 30 сентября. /ТАСС/. Денуклеаризация Корейского полуострова является общей целью Японии и России. Об этом в понедельник на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

"Денуклеаризация Корейского полуострова - общая цель Японии и России", - подчеркнул он, добавив, что соответствующую позицию разделяют и лидеры двух государств. По словам Суги, между Москвой и Токио идет активный обмен мнениями по проблеме КНДР. "Но я хотел бы воздержаться от того, чтобы обсуждать подробности [этого диалога]", - отметил он.

КНДР летом этого года возобновила ракетные пуски в сторону Японского моря. По данным японских и южнокорейских военных, обычно речь идет об испытаниях баллистических ракет малой дальности.

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ЯпонияКНДРРоссияСитуация на Корейском полуострове
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