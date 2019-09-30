В Лондоне заявили, что Британия находится в состоянии войны из-за кибератак из РФ и КНР

ТАСС, 30 сентября. Великобритании приходится постоянно находится в состоянии войны из-за кибератак с территорий России и других государств. С таким утверждением, как сообщила в воскресенье газета Daily Telegraph, выступил начальник британского Штаба обороны генерал Николас Картер.

"Изменяющийся характер боевых действий показывает, что границы между состояниями мира и войны стираются. <...> Все из-за того, что соперничество крупных держав и борьба идей с негосударственными структурами угрожают нам каждый день", - цитирует издание заявление Картера.

По мнению генерала, основная угроза в настоящее время связана с информационным пространством и исходит с территории России и Китая.

По информации Daily Telegraph, в своем выступлении Картер пообещал, что Великобритания не оставит действия своих противников без ответа.

Россия и Китай неоднократно отвергали утверждения о якобы причастности к кибератакам. В МИД РФ такие заявления называли шпиономанией.