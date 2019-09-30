Посол Саудовской Аравии: Путин посетит Эр-Рияд через две недели

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Визит президента России Владимира Путина в Эр-Рияд прорабатывается, он состоится через две недели. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции посол Саудовской Аравии в РФ Раид Халед Кримли.

По его словам, ведется активная подготовка визита российского лидера в Саудовскую Аравию. "Господин Путин был первым главой российского государства, посетившим с официальным визитом Саудовскую Аравию в феврале 2007 года, - напомнил дипломат. - Мы с нетерпением ждем второй визит российского лидера в Эр-Рияд, который состоится в ближайшие две недели".

"Моя страна придает этому визиту огромное значение, поскольку президент Путин является уникальным руководителем, который играет на международной арене роль огромной важности", - подчеркнул он.

Кримли также обратил внимание на активизацию контактов между Москвой и Эр-Риядом. "Только за прошлую неделю Москву посетили пять саудовских делегаций, представляющие различные ведомства и министерства, - отметил посол. - А в течение последующих двух дней Москву посетит министр энергетики Саудовской Аравии".

Ранее организаторы международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН-2019) сообщали, что министр энергетики королевства Саудовская Аравия принц Абдель Азиз бен Сальман 3 октября примет участие в сессии "Сохраняя энергетические связи в нестабильном мире".