Посол Саудовской Аравии в РФ: ограничений для посещения страны женщинами нет

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Женщины, достигшие 18 лет и желающие посетить Саудовскую Аравию, могут приехать в королевство без каких-либо ограничений и требований, в том числе без сопровождающего. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции посол Саудовской Аравии в РФ Раид Халед Кримли.

"Что касается женщин, у нас нет никаких ограничений, никаких особых требований. Если женщине исполнилось 18 лет, то она может обратиться к нам, получить электронную туристическую визу и ехать [в Саудовскую Аравию]", - сказал Кримли, отвечая на вопрос, можно ли женщинам посещать саудовское королевство без сопровождения мужчины.

Дипломат добавил, что те девушки, которым не исполнилось 18 лет, обязательно должны быть в сопровождении старшего. Он также подчеркнул, что посещение таких стран, как Иран и Израиль не станет препятствием для получения электронной визы.

В пятницу саудовская газета Arab News сообщила, что возможность посетить королевство с туристическим визитом получат граждане 49 стран, включая Россию. Визы могут быть получены через интернет или по прибытии в любом из четырех международных аэропортов королевства. Заявки на получение виз принимаются с 28 сентября.