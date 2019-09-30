Зеленский уволил Данилюка с должности секретаря Совбеза Украины

КИЕВ, 30 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявление об отставке Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Об этом свидетельствует указ, опубликованный в понедельник на сайте главы украинского государства.

"Освободить Данилюка Александра Александровича от должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в документе.

Данилюк занимал должность секретаря СНБО с 28 мая этого года. В 2016-2018 годах он был министром финансов Украины.