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Зеленский уволил Данилюка с должности секретаря Совбеза Украины

Он занимал этот пост с конца мая 2019 года

КИЕВ, 30 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявление об отставке Александра Данилюка с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Об этом свидетельствует указ, опубликованный в понедельник на сайте главы украинского государства.

"Освободить Данилюка Александра Александровича от должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в документе.

Данилюк занимал должность секретаря СНБО с 28 мая этого года. В 2016-2018 годах он был министром финансов Украины.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир АлександровичДанилюк, Александр Александрович
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