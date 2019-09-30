Reuters: принц Гарри присоединился к патрулю против браконьеров в Малави

ПРЕТОРИЯ, 30 сентября. /ТАСС/. Находящийся в официальной поездке в Малави британский принц Гарри призвал активизировать усилия по защите природы от "жадности, апатии и эгоизма" людей. В национальном парке Ливонде он присоединился к патрулю по охране животных, сообщило в понедельник агентство Reuters.

"Борьба с браконьерами на каждом этапе - от их поимки до вынесения приговора судом - способствует решению проблем, связанных с защитой дикой природы", - подчеркнул он.

Принц Гарри, занимающий шестое место в очереди на престол Соединенного Королевства, также принял участие в церемонии памяти британского военнослужащего Мэтью Тэлбота, который погиб на территории парка во время операции по противодействую браконьерам.

Британские военные помогают местным властям в борьбе с незаконной охотой на диких животных в различных странах Африки. В первую очередь, они обучают рейнджеров и личный состав служб охраны заповедников и национальных парков. Одно из таких подразделений, в составе которого находился Тэлбот, действует в Малави.

Накануне принца Гарри принял президент Малави Питер Мутарика в столице страны Лилонгве. Хотя ранее внук королевы Елизаветы II посещал Малави, нынешняя его поездка в эту страну является первой официальной.

Британский принц Гарри прибыл в ЮАР 23 сентября с первой официальной семейной поездкой за пределы Соединенного Королевства. Он уже посетил также Ботсвану и Анголу. В Анголе Гарри принял в том числе участие в памятных мероприятиях, связанных с поездкой в 1997 году в эту страну его матери, принцессы Дианы. Он, в частности, поддержал усилия по продолжению в Анголе кампании по поиску и уничтожению противопехотных мин и неразорвавшихся снарядов, чему посвятила много времени в последний год своей жизни принцесса Диана. Из Малави принц Гарри вернется в ЮАР, где сейчас находятся прибывшие вместе с ним в Африку супруга - герцогиня Сассекская Меган - и сын Арчи.