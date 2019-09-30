Луценко заявил о готовности дать показания в США по делу об импичменте Трампа

КИЕВ, 30 сентября. /ТАСС/. Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о готовности дать показания в Конгрессе США по делу об импичменте в отношении президента США Дональда Трампа.

"Почему бы нет. Я абсолютно открыт и знаю, что все мои действия были законными, все мои заявления были законными, я ничего не боюсь. Я боюсь за свою страну, потому что, кажется, Украина сейчас стала жертвой внутри большого американского шторма. Я хочу защитить свою страну", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос в интервью " Би-би-си Украина".

Вместе с тем Луценко выразил убеждение об отсутствии оснований проводить на Украине расследование относительно оппонента Трампа Джозефа Байдена и его сына. Он подчеркнул, что данный вопрос находится в юрисдикции США.

Состоявшийся в июле телефонный разговор Трампа и Зеленского вызвал крупный скандал в Вашингтоне, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении Трампа. Как утверждают политические оппоненты президента США, Трамп во время разговора пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву. Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться помощью Киева в усилиях переизбраться на второй срок.

Белый дом в среду обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров двух стран. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена в обмен на помощь Вашингтона Киеву. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры, не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.