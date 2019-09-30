Янукович пропустит заседание суда в Киеве из-за риска для жизни

КИЕВ, 30 сентября. /ТАСС/. Бывший президент Украины Виктор Янукович не сможет приехать в суд Киева, где рассматривается апелляция на его приговор по делу о госизмене, из-за риска для жизни. Об этом заявил в понедельник его адвокат Виталий Сердюк.

"Сейчас представители бывшей власти находятся пока на свободе. Никто из них не взят под стражу, не предан суду. <...> Люди, находившиеся у власти, сосредоточили в своих руках огромные возможности, в том числе и наличие оружия у соответствующих лиц, которые готовы выполнить заказ, сохраняются риски. И поэтому Янукович является наиболее нежелательным для них свидетелем", - сказал он журналистам.

В понедельник в Киевском апелляционном суде состоялось очередное заседание по жалобе адвокатов на приговор Януковичу, во время которого был рассмотрен ряд ходатайств защиты о приобщении доказательств к делу. Следующее заседание назначено на 18 октября. Ранее суд не разрешил экс-президенту участвовать в рассмотрении его дела в режиме видеоконференции. В свою очередь, защита Януковича заявила, что работает над тем, чтобы бывший президент государства смог безопасно вернуться на Украину, не оказавшись при этом в тюрьме.

24 января Оболонский районный суд Киева заочно признал Януковича виновным в госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорил его к 13 годам лишения свободы. Суд не счел доказанной вину экс-президента в посягательстве на территориальную целостность Украины. Сам Янукович не участвовал в процессе, с февраля 2014 года он проживает в России. Защитники экс-президента назвали решение суда необоснованным, принятым под давлением. Адвокаты обжаловали приговор в суде.