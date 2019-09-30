Мадуро не удивлен инициативой об импичменте Трампа

ТАСС, 30 сентября. Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что инициатива об импичменте главы Белого дома Дональда Трампа не отразится на отношениях Каракаса и Вашингтона. Соответствующее мнение он высказал в понедельник на пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter.

"Честно говоря, когда я увидел публикации о [начале процедуры] импичмента, я не удивился", - сказал Мадуро. По его словам, президент США неоднократно звонил лидерам других стран и добивался, чтобы они поддержали Вашингтон в его критике по отношению к правительству Венесуэлы. "Он обзванивает их и угрожает отменой финансовой помощи", - пояснил Мадуро.

При этом венесуэльский лидер не считает, что если Трамп лишится своего поста, отношения Вашингтона и Каракаса улучшатся. "Что изменится из-за импичмента? Ничего", - сказал Мадуро. "Ничего не изменится, так как империя (США - прим. ТАСС) решила не допускать независимости государств в регионе", - отметил он.

"Мы знаем его [Трампа] методы. Он заслуживает тысячи импичментов", - добавил глава государства. "Если проверить его (Трампа - прим. ТАСС) звонки за год, можно найти достаточно доказательств злоупотребления властью в том, что касается Венесуэлы. Но этого не будет, справедливости не будет", - уверен Мадуро.

Скандал вокруг телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским привел к началу процедуры импичмента в отношении главы Белого дома. Как утверждают его политические оппоненты, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву. Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться помощью Киева в усилиях переизбраться на второй срок. Белый дом в среду обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров двух стран. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры, не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.