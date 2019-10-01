В Сенате США заявили, что при необходимости выполнят правила процедуры импичмента Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 1 октября. /ТАСС/. Верхняя палата Конгресса США подчинится правилам и проведет разбирательство, если нижняя палата утвердит обвинительное заключение для отстранения Дональда Трампа от должности президента страны. Об этом заявил в понедельник в эфире телеканала CNBC лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл (от штата Кентукки).

"У меня не будет иного выбора, как принять это [к рассмотрению]", - признал Макконнелл. "Сколько времени это займет, это другой вопрос. Однако у меня не будет иного выбора, как действовать на основании сенатского правила импичмента", - добавил республиканец.

Как утверждают демократы, Трамп в ходе июльского разговора по телефону пытался убедить украинского лидера Владимира Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву. Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, стремится с помощью Киева переизбраться на второй срок.