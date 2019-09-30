Мадуро: президент Колумбии должен извиниться перед Венесуэлой за ложь в ООН

КАРАКАС, 30 сентября. /ТАСС/. Глава Колумбии Иван Дуке должен извиниться перед Венесуэлой и всем миром за ту ложь и клевету, которую он сообщил во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН. Об этом заявил в понедельник президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.

"Ты [Иван Дуке] должен извиниться перед всем миром, перед колумбийским и венесуэльским народами за ту ложь, которую ты привез в ООН. Впервые президент страны, выступая в ООН, бесстыдно лжет", - сказал Мадуро в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в Twitter.

Глава Венесуэлы добавил, что его колумбийский коллега говорит неправду, поскольку "хочет войны". "Он [Иван Дуке] является марионеткой [президента США Дональда] Трампа", - подчеркнул Мадуро.

В среду, выступая на Генассамблее, Дуке сообщил, что передаст председателю Генассамблеи и генеральному секретарю ООН 128-страничное досье, в котором якобы имеются доказательства того, что правительство Николаса Мадуро поддерживает "преступные группировки и наркоторговцев, действующих в Венесуэле с целью нападения на Колумбию". Вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес заявила, что фотографии из доклада были сделаны на колумбийской земле.

В конце августа на видеохостинге YouTube был размещен видеоролик с выступлением одного из лидеров леворадикальной группировки "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК) Лусиано Марина Аранго, более известного под псевдонимом Иван Маркес. Он объявил, что часть бывших повстанцев намерена вернуться к вооруженной борьбе. На записи видно, что лидера РВСК окружают несколько десятков мужчин и женщин с оружием и в камуфляже. Маркес в своей речи сказал, что видео было снято в колумбийской Амазонии. В Боготе, в свою очередь, заявили, что запись была сделана в Венесуэле, а власти этой страны якобы оказывают повстанцам поддержку. Каракас отрицает эти обвинения.