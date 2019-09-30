Депутат Сейма Латвии призвал министра обороны уйти в отставку из-за прославления войск СС

РИГА, 30 сентября. /ТАСС/. Депутат Сейма (парламент) Латвии Игорь Пименов призвал министра обороны республики Артиса Пабрикса подать в отставку после его высказываний о легионерах войск СС.

"Это прославление военных действий германской армии, с которой боролась антигитлеровская коалиция, - написал Пименов в своем Facebook. - Германская агрессия была осуждена Нюрнбергским международным военным трибуналом. Процитированные высказывания [министра] несовместимы с должностью, занимаемой министром обороны государства Европейского союза. Они дискредитируют Латвию в Европе и мире. Это недопустимо. Министр Пабрикс должен уйти в отставку".

На прошлой неделе министр обороны Латвии Артис Пабрикс назвал участников латышского легиона войск СС гордостью народа и государства, а также призвал чтить их память.

Две латышские дивизии "Ваффен СС" были созданы в 1943 году. 16 марта в Латвии неофициально считается днем памяти этих эсэсовцев. Каждый год в этот день в Риге радикалы устраивают публичные мероприятия.

После отделения Латвии от СССР в течение нескольких лет 16 марта было официальной памятной датой. После того, как шествие местных националистов и бывших эсэсовцев по центру города вызвало резкую реакцию в России и на Западе, было принято решение исключить его из списка памятных дат.