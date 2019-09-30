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В Конгрессе США потребовали от Джулиани предоставить документы о разговоре с Зеленским

Демократы установили срок в соответствии с процедурой импичмента - 15 октября

ВАШИНГТОН, 30 сентября. /ТАСС/. Демократы Комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США потребовали от адвоката главы Белого дома Рудольфа Джулиани предоставить все документы о разговоре с президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает в понедельник портал Axios.

"В соответствии с проводимой Палатой представителей процедурой импичмента обязуем вас повесткой предоставить документы к 15 октября", - говорится в письме демократов в адрес Джулиани.

Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался крупный скандал из-за утверждений неназванного сотрудника американской разведки об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Высказывались предположения, что американский лидер добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в 2020 году в США выборах.

Теги
УкраинаСШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдДжулиани, РудольфВыборы президента США - 2020Зеленский, Владимир Александрович
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