В Пекине в честь 70-летия образования КНР пройдет масштабный военный парад

ПЕКИН, 1 октября. /ТАСС/. Крупнейший в истории Китая военный парад пройдет во вторник в Пекине в рамках празднования 70-летия образования Китайской Народной Республики. Как ранее указал заместитель начальника Оперативного управления Объединенного штаба Центрального военного совета КНР генерал-майор Цай Чжицзюнь, по своему масштабу военный парад превзойдет все подобные смотры в истории Китая: в нем примут участие 15 тыс. военнослужащих, а также 160 боевых самолетов и 580 единиц боевой техники.

Подготовка к параду

Ожидается, что многие виды вооружений - от огнестрельного оружия, тяжелой техники и ракетных комплексов до бомбардировщиков и истребителей - будут продемонстрированы широкой публике впервые. В рамках подготовки к параду военные провели несколько репетиций в Пекине и его окрестностях. Именно в ходе них местным и иностранных СМИ удалось узнать о нескольких "премьерах": в частности, на улицах города было замечено несколько мобильных грунтовых пусковых установок - восьмиосные тягачи были накрыты брезентом, однако в них смогли распознать новейшую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) DF-41 ("Дунфэн-41" или CSS-X-10 по классификации НАТО).

Представители оргкомитета не стали опровергать возможность того, что эта ракета будет продемонстрирована на торжественном смотре. "Прошу всех проявить немного терпения и подождать, уверен, что никто не будет разочарован", - сказал в ответ на соответствующий вопрос заместитель начальника штаба Центральной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) генерал-майор Тань Минь.

Зрелищности параду должна также придать воздушная часть: по планам организаторов, в парадном строю над площадью Тяньаньмэнь пролетят более 160 единиц воздушной техники, в том числе бомбардировщики, транспортные самолеты, порядка 40 истребителей, а также несколько десятков вертолетов различных модификаций. Музыкальное сопровождение будет обеспечивать сводный оркестр из 1,3 тыс. военнослужащих.

Как ожидается, впервые для широкой публики также будут показаны легкий танк, гиперзвуковой глайдер, истребитель пятого поколения J-20 ("Цзянь-20"), разведывательные и ударные беспилотники и новая модификация стратегического бомбардировщика, а также другое вооружение.

Последний по времени военный парад в Пекине прошел 3 сентября 2015 года в честь 70-летия победы во Второй мировой войне и Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам (1931-1945). Следующий торжественный смотр войск в КНР состоялся 30 июля 2017 года уже не в китайской столице, а на военном полигоне Чжужихэ (северный автономный район Внутренняя Монголия) в честь 90-летия основания Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Торжественная демонстрация

После парада в городе пройдет торжественная демонстрация, в которой примут участие около 100 тыс. человек. В общей сложности в праздничном строю пройдут 70 парадных платформ. Как сообщили представители оргкомитета, шествие будет проходить под тремя лозунгами - "Государственное строительство и свершения", "Реформы и открытость" и "Великое возрождение".

Участники пройдут с востока на запад по главной улице столицы Чананьцзе, в центральной ее части прошествуют мимо площади Тяньаньмэнь. В демонстрации будут участвовать все слои китайского общества, а также представители малых народностей КНР.

В сердце Пекина - на площади Тяньаньмэнь - в честь государственного праздника планируется выпустить 70 тыс. голубей мира и запустить столько же цветных воздушных шаров.

Меры безопасности

Площадь Тяньаньмэнь, Дом народных собраний, а также центр города охраняются усиленными полицейскими кордонами. Сотрудники в форме и штатском следят за порядком, выборочно проверяют документы. На важнейших улицах и площадях Пекина видны бронированные автомобили спецназа с бойцами в полной экипировке. На перекрестках и в переулках дежурят добровольные помощники полиции с красными повязками на рукавах - их общее число оценивается в 150-160 тыс. человек.

Охраняется и воздушное пространство над центром города, где запрещены полеты любых летательных средств, в том числе и беспилотных летательных аппаратов.