WP: Барр просил иностранные спецслужбы помочь в расследовании скандала с выборами в США

ТАСС, 1 октября. Министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр провел ряд встреч за пределами Соединенных Штатов с представителями иностранных разведывательных служб с целью получить от них помощь в расследовании действий ЦРУ и ФБР при их работе над выяснением деталей вмешательства извне в американские президентские выборы в 2016 году. Об этом в понедельник сообщает газета The Washington Post со ссылкой на неназванные источники.

Помимо этого, по данным собеседников газеты, Барр на прошлой неделе отправился в Италию вместе с прокурором Коннектикута Джоном Дюрэмом, который занимается проверкой деятельности спецслужб США, связанной с президентскими выборами в 2016 году, где встретился с итальянскими высокопоставленными чиновниками. Во время этой встречи, утверждает издание, генеральный прокурор США попросил оказать поддержку Дюрэму в его расследовании.

Как в свою очередь информировало агентство Reuters со ссылкой на заявление Минюста США, Трамп обращался к представителям иностранных государств для организации встреч Барра с официальными лицами этих стран. На встречах планировалось обсудить помощь в предоставлении информации об обстоятельствах начала расследования вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году.

Издание отмечает, что причастность Барра к попыткам возможной дискредитации американских разведывательных органов может вызвать новую волну критики со стороны демократов, которые начали процедуру импичмента президента США Дональда Трампа из-за того, что, по их утверждению, американский лидер во время звонка пытался убедить своего украинского коллегу Владимира Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву. Попытки Барра получить помощь от иностранных спецслужб, указывает газета, могут дать демократам повод утверждать, что администрация Трампа использует свои полномочия для расширения расследований в отношении противников главы Белого дома.