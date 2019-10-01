Си Цзиньпин пообещал сохранить высокую степень автономии Гонконга

ПЕКИН, 1 октября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал сохранить высокую степень автономии специальных административных районов страны, Гонконга и Макао. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на официальной странице центрального правительства Китая в социальной сети WeChat.

"Мы продолжим последовательно придерживаться принципов "одна страна - две системы", "Гонконгом управляют гонконгцы, а Макао - его жители". Мы обеспечим высокую степень их автономии, строго в соответствии с конституцией и основополагающими нормами законодательства", - заявил китайский лидер в ходе приема по случаю 70-й годовщины образования КНР.

Си Цзиньпин выразил уверенность, что специальные административные районы будут успешно развиваться совместно с материковым Китаем. "Завтра обязательно будет еще лучше, чем сегодня", - подчеркнул он.

Мирный путь развития

Китай будет твердо придерживаться мирной стратегии развития, совместно с другими странами содействовать международным интеграционным процессам и формированию "человечества, объединенного единой судьбой", добавил Си Цзиньпин.

"Мы будем твердо придерживаться мирного пути развития, открытой стратегии, учитывающей взаимные интересы, совместно с другими народами формировать человечество, объединенное единой судьбой", - отметил он.

По словам Си Цзиньпина, Народно-освободительная армия Китая будет твердо защищать суверенитет и интересы развития своей страны, способствовать поддержанию мира на всей планете. Также он подчеркнул, что во всем мире не существует силы, способной остановить движение китайского народа и развитие КНР. "Во время своего движения вперед мы должны сохранять приверженность мирному воссоединению, политике "одна страна - две системы". Мы будем поддерживать долгосрочную стабильность и процветание Гонконга и Макао, а также продвигать мирное развитие отношений между двумя сторонами Тайваньского пролива", - добавил глава государства.

В новость были внесены изменения (06:23 мск) - добавлена информация по тексту.