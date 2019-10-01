Китай представил новейшую баллистическую ракету DF-41 на параде в Пекине

ПЕКИН, 1 октября. /ТАСС/. Китай во вторник впервые представил новейшую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) DF-41 ("Дунфэн-41" или CSS-X-10 по классификации НАТО) на параде в честь 70-летия образования КНР. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Предположительно, она оснащена разделяющейся головной частью, которая включает от 10 до 12 ядерных блоков индивидуального наведения. По разным оценкам, максимальная дальность полета DF-41 составляет около 14 тыс. км.

Ракета DF-17

Китай также впервые продемонстрировал ракету-носитель гиперзвукового глайдера DF-ZF (ранее использовалось обозначение WU-14 - "У-14").

Сверхзвуковая баллистическая ракета средней дальности DF-17 ("Дунфэн-17") используется для запуска гиперзвукового глайдера DF-ZF. Предположительно, дальность действия аппарата может достигать 12 тыс. км.

Бомбардировщик H-6N

Народно-освободительная армия Китая продемонстрировала новую модификацию стратегического бомбардировщика H-6N (последняя модификация на основе советского Ту-16).

Одной из отличительных особенностей бомбардировщика является наличие у него штанги для дозаправки в воздухе, которая позволит значительно увеличить радиус действия самолета. Он разрабатывался в качестве носителя стратегической крылатой ракеты DF-10A ("Дунфэн-10", ранее использовалось название CJ-10 - "Чанцзянь-10").

Крылатая ракета CJ-100

Народно-освободительная армия Китая впервые продемонстрировала новейшую сверхзвуковую стратегическую крылатую ракету CJ-100 ("Чанцзянь-100", иное название DF-100 - "Дунфэн-100").

Как ранее писали китайские СМИ, она может применяться для уничтожения хорошо укрепленных целей и подземных бункеров.

Ударный стелс-беспилотник

Китай впервые продемонстрировал новейший ударный беспилотный летальный аппарат Lijian ("Лицзянь").

Аппарат выполнен с применением технологии радиолокационной малозаметности ("стелс"). Он разрабатывался с 2009 года, а первый полет совершил в 2013 году. Беспилотник также может использоваться для дальней разведки и перехвата. Большинство его тактико-технических характеристик остаются неизвестными.