СМИ: сторонники независимости Каталонии проводят митинги в годовщину референдума

МАДРИД, 1 октября. /ТАСС/. Сторонники независимости Каталонии начали во вторник проведение акций протеста в регионе по случаю второй годовщины референдума о независимости, который власти Испании считают незаконным. Об этом сообщила газета El Periodico.

По ее информации, около 200 человек собрались у штаба гражданской гвардии королевства в Жироне. Участники митинга бросали яйца в сторону правоохранителей, взорвали петарду и опрокинули мусорные баки. Пока участники протестов не перекрывали дороги в Каталонии.

В течение дня по всему региону ожидаются многочисленные демонстрации, в связи с чем в автономии усилено присутствие сотрудников правоохранительных органов. На 19:00 по местному времени (20:00 мск) в центре Барселоны намечена крупная манифестация. В прошлом году митинги по случаю годовщины референдума закончились беспорядками.

Во вторник экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон написал в Twitter, что, по его мнению, исполняется два года с момента проведения голосования по вопросу выхода из состава "запятнанного насилием испанского государства".

1 октября 2017 года состоялся референдум о независимости Каталонии. Мадрид изначально называл это голосование нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент региона утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая позволила ограничить самоуправление региона (ранее эта статья никогда не применялась).

В этом году в октябре ожидается и вердикт Верховного суда Испании по делу каталонских политиков, которые причастны к организации референдума. Не исключается, что приговор приведет к акциям протеста в регионе.