Премьер Украины заявил, что железная дорога в стране почти уничтожена

КИЕВ, 1 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что железная дорога в стране за предыдущие годы практически уничтожена и возложил ответственность за разрушение инфраструктуры на коррупционеров и некомпетентных руководителей. Об этом сообщило во вторник агентство УНИАН.

"Инфраструктура, которая нам досталась от Советского Союза, почти уничтожена, - приводит агентство слова Гончарука. - Ее постоянно истощали коррупционеры, бестолковые менеджеры и руководители. У нас на 90% истощена "Укрзализныця" (компания, владеющая и управляющая украинскими железными дорогами - прим.ТАСС). То есть и железная дорога, которую вы сейчас видите, она действительно почти уничтожена", - сказал премьер-министр.

Глава правительства добавил, что на Украине почти каждый день горят локомотивы и не хватает подвижного состава, чтобы удовлетворять потребности бизнеса.

Ранее председатель ассоциации собственников вагонов Александр Криворучко заявлял, что Украина находится за шаг от коллапса на железной дороге, отмечает УНИАН. По словам Криворучко, в стране остро не хватает грузовых вагонов, а "Укрзализныця" отвлекает внимание общественности от этого факта, распространяя новости о закупке пластиковых стаканов и вышиванок.