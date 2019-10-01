Саммит стран Евразийского экономического союза начался в Ереване

ЕРЕВАН, 1 октября. /ТАСС/. Саммит стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) начался в Ереване в Государственной резиденции президента Армении. Перед началом заседаний Высшего Евразийского экономического совета президенты России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, а также премьер-министр Армении сделали совместную фотографию у входа в резиденцию, а затем отправились на первую встречу, которая пройдет в узком составе, большая часть ее будет закрыта для прессы.

После церемонии фотографирования российский лидер Владимир Путин направился вместе со своими коллегами по союзу в здание, где будут проводиться мероприятия саммита. По дороге он оживленно общался с президентом Киргизии. В тот момент, когда лидеры проходили мимо группы журналистов, свой вопрос выкрикнула журналистка грузинского телеканала "Рустави-2". Она спросила президента РФ: "Когда Россия <...> начнет выводить свои войска с территории Абхазии и Южной Осетии?" Владимир Путин в ответ сказал: "Когда мы примем такое решение". На слова журналистки о том, что Россия ранее уже брала на себя такие обязательства, президент заметил: "Мы всегда выполняем свои обязательства".

После заседания в узком составе пройдет второе заседание, в расширенном составе, с участием приглашенным лидеров - президента Молдавии Игоря Додона как главы государства-наблюдателя при Союзе, а также почетных гостей - президента Ирана Хасана Роухани и премьер-министра Сингапура Ли Сянь Луна. Перед этой встречей ее участники также сделают совместную фотографию.

Как ожидается, члены Высшего совета рассмотрят в Ереване текущие вопросы деятельности ЕАЭС, перспективные направления развития интеграционных процессов, наметят задачи по улучшению функционирования единого рынка союза и расширению взаимодействия в ключевых секторах экономики.

Планируется, что лидеры ЕАЭС утвердят Концепцию формирования общего финансового рынка союза, бюджет ЕАЭС на следующий год и ряд решений по гармонизации законодательства в сфере транспорта и энергетики. Будут также согласованы основные направления международной деятельности союза на 2020 год.

Еще один пункт повестки заседания - назначение нового министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). На этот пост предложен советник президента РФ Сергей Глазьев. Ранее должность занимала Татьяна Валовая, которая в августе возглавила штаб-квартиру Организации Объединенных Наций в Женеве.

После заседаний Высшего совета состоится подписание ряда внутрисоюзных документов, а также соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Сингапуром. Вечером у глав государств ЕАЭС запланирован официальный обед.