Турция будет самостоятельно создавать зону безопасности в Сирии

АНКАРА, 1 октября. /ТАСС/. Турция намерена действовать самостоятельно в вопросе создания зоны безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии. Об этом заявил во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в парламенте, которое транслирует телеканал NTV.

"К сожалению, нам не удалось достигнуть желаемого результата, особенно к востоку Евфрата. У нас больше нет ни единого дня, который мы могли бы упустить. Теперь у нас нет другого выбора, кроме как идти по собственному пути", - сказал турецкий лидер.

Эрдоган также объяснил, по каким причинам его страна вводила войска в соседнюю республику. "Единственной причиной вмешательства Турции в Сирию является предотвращение угрозы безопасности и создание гуманитарного коридора. Мы выступаем за безопасный мир для сирийских граждан, - отметил он. - Турция не намерена бесконечно содержать миллионы беженцев из Сирии. Все они должны в итоге добровольно вернуться на родину".

В связи с этим турецкий президент одной из задач Анкары назвал "создание благоприятных условий для безопасного возвращения беженцев" на родину.

Буферная зона

Дискуссия о создании буферной зоны в Сирии началась еще в 2013 году из-за кризиса в арабской республике. Тогда рассматривался вариант создания бесполетной зоны и зоны безопасности на сирийской территории, где могли бы укрываться беженцы. К этой идее в Анкаре возвращаются практически ежегодно, однако каждый раз по ряду причин данные планы не были реализованы.

В январе этого года Эрдоган после переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом подтвердил намерение создать буферную зону на севере Сирии. По словам турецкого лидера, Анкара готова обеспечивать безопасность на земле, а Вашингтон - в воздушном пространстве. При этом, как отметил позднее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, в случае создания буферная зона будет контролироваться Анкарой.

Военные Турции и США 7 августа договорились о создании в Сирии центра совместных операций. 12 августа в турецкий город Шанлыурфа в 50 км от границы с арабской республикой прибыла первая группа американских военнослужащих, которые будут работать в этой структуре. Центр организован двумя странами для реализации плана по созданию на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться из Турции сирийские беженцы и которая стала бы защитным поясом для турецкой границы.