Зеленский заявил, что никогда не встречался с адвокатом Трампа

КИЕВ, 1 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что никогда не встречался с адвокатом своего американского коллеги Дональда Трампа Рудольфом Джулиани. Об этом он заявил во вторник на брифинге.

"Я никогда не встречался с Джулиани. Я никогда не имел с ним телефонных разговоров",- заверил глава государства.

В США в последние дни разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера.

Как утверждают политические оппоненты президента США, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву. Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути стремился заручиться помощью Киева в усилиях переизбраться на второй срок.

Белый дом на прошлой неделе обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров двух стран. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении сына Байдена в обмен на финансовую и военную помощь Вашингтона Киеву. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры, не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.

Позднее телекомпания CNN со ссылкой на двух граждан Украины, упомянутых в жалобе неназванного сотрудника американской разведки на разговор президентов США и Украины, заявила, что адвокат президента США Рудольф Джулиани неоднократно интересовался подробностями деятельности соперников Дональда Трампа, которую они проводят на территории Украины. Телекомпания привела слова бывшего сотрудника посольства Украины в Вашингтоне Андрея Телиженко, который указал, что Джулиани в мае этого года провел с ним шестичасовую личную встречу в Нью-Йорке, на которой они обсуждали "ряд вопросов, включая бизнес-активность Хантера Байдена (сына Джозефа Байдена - прим. ТАСС) на Украине". Бывший депутат Верховной рады Сергей Лещенко, мнение которого приводит телеканал, также указал, что Джулиани интересовался бизнес-активностью родственников Байдена на Украине.

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