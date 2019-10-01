Цукерберг считает, что избрание сенатора Уоррен президентом США будет угрозой для Facebook

НЬЮ-ЙОРК, 1 октября. /ТАСС/. Глава Facebook Марк Цукерберг считает, что компании придется судиться с сенатором от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, если она одержит победу на выборах президента США в 2020 году и возьмет курс на прекращение монопольного положения интернет-компаний. Это следует из аудиозаписей, сделанных во время закрытых встреч Цукерберга с подчиненными и опубликованных во вторник порталом The Verge.

Уоррен является одним претендентов на пост президента США от Демократической партии на выборах главы государства, которые пройдут 3 ноября 2020 года. Сенатор предлагает ввести налог на богатство, который затронул бы порядка 75 тыс. самых обеспеченных американских семей. Вырученные деньги политик предлагает направить на финансирование служб по уходу за детьми, погашение задолженностей по студенческим займам, борьбу с экологическими изменениями, а также обеспечение всеобщего медицинского страхования. Демократ открыто высказывается за дробление таких гигантов, как Amazon, Facebook и Google.

"Есть Элизабет Уоррен, считающая, что правильным шагом будет разделение компаний <...> Если она будет избрана президентом, то я могу поручиться за то, что мы будем опротестовывать это в судебном порядке. Я поручусь, что в этом случае мы победим в тяжбе", - приводит портал высказывание Цукерберга.

При этом глава Facebook признал, что в принципе не хотел бы судиться с правительством США. "В конце концов, надо идти на татами и бороться, если кто-то попытается создать экзистенциальную угрозу", - добавил глава компании, имея в виду опасность для дальнейшего существования Facebook.

Компания Facebook была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Штаб-квартира и головной офис компании расположены в Менло-Парке. Facebook является одной из ведущих сетей в мире. Согласно последним оценкам, ее совокупная ежемесячная аудитория превышает 2,4 млрд пользователей.