МИД ДНР: Киев должен провести конституционную реформу для реализации "формулы Штайнмайера"

ДОНЕЦК, 1 октября. /ТАСС/. Украинские власти должны начать конституционную реформу в стране и провести серьезную работу над внесением правок в текст закона об особом статусе Донбасса для имплементации "формулы Штайнмайера". Об этом во вторник заявила глава МИД Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова по завершению заседания контактной группы по урегулированию на востоке Украины.

"Предстоит серьезная работа над внесением правок в текст самого закона об особом статусе Донбасса, который был еще в 2015 году принят украинским парламентом, затем ежегодно продлевалась его первая, формальная, статья, но, по факту, он не действовал ни дня. Хотя, справедливости ради, нужно отметить, что те правовые нормы, которые содержатся в статьях 2 - 9 данного акта, в целом коррелируют с нашими принципиальными требованиями: это и закрепление статуса русского языка, и особый экономический режим, и своя правоохранительная и судебная системы, своя прокуратура, особый режим сотрудничества с Российской Федерацией, договорные отношения с Киевом и многие другие аспекты", - цитирует ее Донецкое агентство новостей.

Ранее Никонорова подтвердила подписание "формулы Штайнмайера" всеми участниками контактной группы. Она также сообщила, что следующее заседание группы пройдет 15 октября.

"Формула Штайнмайера"

Стремясь найти выход из ситуации с блокированием Киевом закона о предоставлении Донбассу на постоянной основе особого статуса, что предусмотрено минскими соглашениями, бывший глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер еще в 2015 предложил особый порядок его вступления в силу. Он предполагает, что особый статус этому региону Украины будет предоставлен в день проведения там внеочередных выборов на временной основе. На постоянной основе он начнет действовать только после публикации отчета БДИПЧ ОБСЕ, подтверждающего легитимность результатов голосования. Идея была затем одобрена на встрече "нормандской четверки" в Париже 2 октября 2015 года и получила с тех пор название "формула Штайнмайера". Однако затем Киев стал выставлять дополнительные условия своего согласия для ее реализации. Только после вступления в должность нового президента Украины Владимира Зеленского украинские власти согласились вернуться к обсуждению вопроса. В сентябре советники глав "нормандской четверки" в результате нескольких раундов консультации договорились, что текст с описанием "формулы Штайнмайера" должен быть подписан всеми участниками контактный группы как первый шаг к постепенной реализации других положений минских соглашений и подготовке к новой встрече лидеров Германии, России, Украины и Франции.