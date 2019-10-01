В Барселоне началась массовая демонстрация сторонников независимости Каталонии

МАДРИД, 1 октября. /ТАСС/. Крупная манифестация сторонников независимости Каталонии началась во вторник в центре Барселоны по случаю второй годовщины референдума о независимости, который власти Испании считают незаконным.

Организатором акции является Национальная каталонская ассамблея. Митинг начался на площади Пласа-де-Каталунья. Многие участники демонстрации принесли с собой эстелады - неофициальные флаги каталонских сепаратистов.

В течение дня в регионе уже прошли разные митинги сторонников разрыва с Испанией. Пока никаких серьезных инцидентов зафиксировано не было. В 2018 году акции по случаю годовщины референдума закончились беспорядками.

1 октября 2017 года состоялся плебисцит о независимости Каталонии. Мадрид изначально называл это голосование нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент региона утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.

В этом году годовщина референдума также совпадает с ожидаемым в текущем месяце вердиктом Верховного суда Испании по делу каталонских политиков, которые причастны к организации плебисцита. Не исключается, что приговор приведет к акциям протеста в регионе.