Маас: решения контактной группы открывают дверь для саммита "нормандской четверки"

БЕРЛИН, 1 октября. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас приветствовал договоренности, достигнутые на прошедшем в Минске заседании контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, в частности, согласование текста по так называемой формуле Штайнмайера.

"Я рад, что конструктивная атмосфера на заседании контактной группы в Минске сегодня привела к долгожданному прогрессу", - говорится в распространенном во вторник заявлении германского министра. "Тем самым дверь для саммита "нормандской четверки" и дальнейших этапов в реализации минских соглашений открыта", - считает Маас.

Во вторник по результатам заседания контактной группы полпред России Борис Грызлов сообщил, что все участники согласовали "формулу Штайнмайера" для ее имплементации в украинское законодательство, отметив, что, "таким образом согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

"Формула Штайнмайера"

Стремясь найти выход из ситуации с блокированием Киевом закона о предоставлении Донбассу на постоянной основе особого статуса, что предусмотрено минскими соглашениями, бывший глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер еще в 2015 предложил особый порядок его вступления в силу. Он предполагает, что особый статус этому региону Украины будет предоставлен в день проведения там внеочередных выборов на временной основе. На постоянной основе он начнет действовать только после публикации отчета БДИПЧ ОБСЕ, подтверждающего легитимность результатов голосования.

Идея была затем одобрена на встрече "нормандской четверки" в Париже 2 октября 2015 года и получила с тех пор название "формула Штайнмайера". Однако затем Киев стал выставлять дополнительные условия своего согласия для ее реализации. Только после вступления в должность нового президента Украины Владимира Зеленского украинские власти согласились вернуться к обсуждению вопроса. В сентябре советники глав "нормандской четверки" в результате нескольких раундов консультации договорились, что текст с описанием "формулы Штайнмайера" должен быть подписан всеми участниками Контактный группы как первый шаг к постепенной реализации других положений минских соглашений и подготовке к новой встрече лидеров Германии, России, Украины и Франции.