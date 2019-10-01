Опрос: более половины американцев против начатой демократами процедуры импичмента Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 1 октября. /ТАСС/. Более половины американцев высказываются против начатой демократами в Конгрессе процедуры импичмента президента Дональда Трампа, хотя число тех, кто считает такой вариант желательным, за последний месяц выросло. Об этом свидетельствуют итоги опубликованного во вторник опроса исследовательской службы Университета Монмута.

Как следует из результатов опроса, 52% не считают нужным подвергать Трампа импичменту, в то время как 44% высказываются в пользу отстранения его от должности президента. В августе в ходе аналогичного опроса 35% высказывались за импичмент и 59% выступали против. Сейчас за импичмент Трампа высказываются 77% опрошенных сторонников Демократической партии (в августе такое мнение выражали 69% демократов) и 41% избирателей без определенной партийной принадлежности (в августе - 30%) и только 9% избирателей-республиканцев (в августе такое мнение высказывали лишь 25 сторонников Республиканской партии).

"Да, число людей, высказывающихся в поддержку импичмента, выросло, однако незначительно", - отметил, комментируя полученные результаты руководитель исследовательской службы Университета Монмута Патрик Мюррей. В опросе участвовал 1161 человек, погрешность составляет 2,9%.

Процедура импичмента была запущена на почве утверждений о том, что Трамп в июльском телефонном разговоре оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Американский лидер якобы добивался начала расследования действий сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена на Украине в обмен на оказание финансовой и военной помощи Вашингтона Киеву.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси 24 сентября объявила на основании таких подозрений о начале процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Демократ Байден считается наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров двух стран. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена в обмен на финансовую и военную помощь Вашингтона Киеву. Министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры, не нашло в содержании телефонного разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.