"Оппозиционная платформа - за жизнь" приветствует подписание "формулы Штайнмайера"

КИЕВ, 1 октября. /ТАСС/. Подписание "формулы Штайнмайера" является важным шагом к миру и прекращению конфликта в Донбассе. Такое мнение во вторник высказала партия "Оппозиционная платформа - за жизнь".

"Как последовательный сторонник мирного урегулирования, "Оппозиционная платформа - за жизнь" приветствует соглашения, достигнутые в рамках контактной группы. Считаем это важной демонстрацией политической воли по мирному политическому урегулированию более чем пятилетнего кровопролитного и затяжного конфликта", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.

В партии считают, что согласовать "формулу Штайнмайера" раньше не получалось из-за "безответственности и политического эгоизма прошлого руководства Украины". "Мы надеемся, что настрой на диалог и поиск компромисса, которые демонстрирует президент Украины Владимир Зеленский, позволят сблизить позиции и по другим дискуссионным вопросам", - добавили в партии.

В "Оппозиционной платформе - за жизнь" также подчеркнули готовность к практической работе над законами об особом порядке местного самоуправления, организации выборов, амнистии, "над проектом внесения изменений в конституцию Украины для предоставления Донбассу автономного статуса и создании в этом регионе свободной экономической зоны". "Мы настаиваем на мобилизации работы парламентских комитетов с тем, чтобы в максимально сжатые сроки подготовить эти законопроекты к внесению в сессионный зал", - заявили в партии.

Все участники контактной группы по урегулированию на востоке Украины на встрече во вторник согласовали "формулу Штайнмайера" для ее имплементации в украинское законодательство. Об этом сообщил после встречи полпред России Борис Грызлов. Таким образом был согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.