Партия Тимошенко считает согласование "формулы Штайнмайера" угрозой нацбезопасности

КИЕВ, 1 октября. /ТАСС/. Партия "Батькивщина", лидером которой является экс-премьер Украины Юлия Тимошенко, считает "формулу Штайнмайера" недопустимой, а ее согласование в ходе заседания контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе угрозой национальной безопасности и территориальной целостности страны. Соответствующее заявление во вторник опубликовано на официальном сайте партии.

"Партия "Батькивщина" считает "формулу Штайнмайера" недопустимой для Украины, а ее подписание в Минске - прямой угрозой национальной безопасности, территориальной целостности и суверенитета нашей страны", - сказано в заявлении. Тимошенко обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой срочно пояснить парламентариям смысл подписанного в Минске документа. "Мы обращаемся к президенту с просьбой срочно собрать лидеров парламентских фракций и подробно объяснить, что подписано в Минске и на какие действия дано согласие", - процитировали в партии Тимошенко.

С аналогичным требованием выступила и партия "Голос", лидером которой является Святослав Вакарчук. "Партия "Голос" требует проведения закрытого заседания парламента, на котором президент Зеленский должен объяснить, какой документ подписан в Минске и на какие уступки готов пойти президент. Резкой критике согласование "формулы Штайнмайера" подвергла и партия Петра Порошенко "Европейская солидарность".

Фракции партий, выступивших против согласования "формулы Штайнмайера", являются довольно малочисленными в Верховной раде. Так, на фоне 251 депутатских мандата пропрезидентской партии "Слуги народа" "Батькивщина" имеет 24 мандата, "Европейская солидарность" - 27, а "Голос" - 20.

Во вторник по результатам заседания контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе полпред России Борис Грызлов сообщил, что все участники согласовали "формулу Штайнмайера" для ее имплементации в украинское законодательство, отметив, что, "таким образом согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей".