Джулиани нанял уотергейтского прокурора защищать свои интересы в ходе процедуры импичмента

НЬЮ-ЙОРК, 1 октября. /ТАСС/. Юрист Джон Сейл, участвовавший в расследовании Уотергейтского скандала, повлекшего в 1974 году отставку президента США Ричарда Никсона под угрозой импичмента, будет представлять интересы адвоката нынешнего главы государства Рудольфа Джулиани в рамках попыток демократов в Конгрессе добиться отстранения Дональда Трампа. Об этом юрист сообщил во вторник газете Politico.

"Меня только что вовлекли", - заявил он. "Дело очень сложное. Мы только приступили к анализу того, какую диспозицию нам [защите] следует занять", - добавил Сейл, который в прошлом работал помощником окружных прокуроров штатов Нью-Йорк, Коннектикут и Флорида. Он также участвовал в разбирательстве скандала с попыткой прослушивания в штаб-квартире Демократической партии в отеле "Уотергейт" в Вашингтоне в период президентской кампании 1972 года.

Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса в понедельник потребовал от адвоката главы Белого дома предоставить к 15 октября все документы о разговоре Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. Джулиани заявил, что у этого комитета нет достаточных полномочий, чтобы принудить его нарушить адвокатскую тайну. Сейл уточнил, что Джулиани на время разбирательства в Конгрессе продолжит работать личным адвокатом главы государства.

Процедура импичмента была запущена на почве утверждений о том, что Трамп в июльском телефонном разговоре оказывал давление на Зеленского с целью побудить Киев косвенно помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Американский лидер якобы добивался начала расследования действий сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена на Украине в обмен на оказание финансовой и военной помощи Вашингтона Киеву.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси 24 сентября объявила на основании таких подозрений о начале процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Демократ Байден считается наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах. Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров двух стран. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена в обмен на финансовую и военную помощь Вашингтона Киеву.