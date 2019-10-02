США после ракетного пуска КНДР призвали Пхеньян воздержаться от провокаций

ТАСС, 2 октября. Соединенные Штаты в связи с ракетным пуском, произведенным в среду КНДР, обратились к Пхеньяну с призывом воздержаться от провокаций и придерживаться курса на сохранение диалога. Об этом в среду сообщила журналистам представитель Госдепартамента, которая сопровождает госсекретаря США Майкла Помпео в его европейском турне.

"Мы призываем [КНДР] воздержаться от провокаций, соблюдать обязательства, предусмотренные резолюциями Совета Безопасности ООН, а также придерживаться последовательного и непрерывного диалога в рамках усилий по обеспечению мира и стабильности на Корейском полуострове и достижению денуклеаризации", - приводит агентство Reuters ее слова.

В среду Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея сообщил, что КНДР могла осуществить испытания баллистической ракеты, предназначенной для запуска с подводных лодок. Отмечается, что командование войск США в Южной Корее было оповещено об инциденте.

По данным японского правительства, КНДР осуществила в среду пуски двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Одна из них упала в пределах исключительной экономической зоны Японии в районе префектуры Симанэ. Последний раз северокорейские ракеты достигали исключительной экономической зоны Японии в ноябре 2017 года.

КНДР с июля на регулярной основе осуществляет пуски баллистических ракет малой дальности. Только в августе Пхеньян провел пять таких испытаний.