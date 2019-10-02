Киев обнародовал текст письма Сайдику, в котором дает согласие на "формулу Штайнмайера"

КИЕВ, 2 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь полномочного представителя Украины в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кучмы Дарья Олифер обнародовала копию письма представителю ОБСЕ в группе Мартину Сайдику, в котором сказано о согласии Киева с "формулой Штайнмайера". Документ опубликован на странице Олифер в Facebook в среду.

"Украинская сторона принимает текст этой формулы", - сказано в письме. При этом в нем содержится окончательная редакция "формулы Штайнмайера", в которой она должна быть закреплена в законодательстве Украины.

Олифер подчеркнула, что именно это письмо Кучма подписал накануне в Минске в ходе заседания контактной группы.