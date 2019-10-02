ЕС надеется, что "формула Штайнмайера" приведет к выполнению минских соглашений

БРЮССЕЛЬ, 2 октября. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Евросоюз надеется, что согласование "формулы Штайнмайера" приведет к дальнейшим шагам по урегулированию конфликта на Украине. Об этом ТАСС сообщила в среду представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

"Итоги состоявшихся вчера в Минске дискуссий трехсторонней контактной группы, в том числе по так называемой формуле Штайнмайера, являются шагом, который, как мы надеемся, может привести к дальнейшим усилиям по полному выполнению минских соглашений всеми сторонами. Это, в свою очередь, является ключом к достижению прочного мирного урегулирования конфликта на востоке Украины", - сказала она.

Она подчеркнула, что "Евросоюз последовательно поддерживает работу "нормандской четверки", трехсторонней контактной группы и ОБСЕ в их усилиях по содействию выполнению минских соглашений".

1 октября на встрече в Минске участники контактной группы согласовали вызывавшую до последнего времени в Киеве возражения "формулу Штайнмайера" о предоставлении особого статуса Донбассу на постоянной основе и договорились об отводе войск еще на двух участках на линии соприкосновения - в Петровском и Золотом.