СМИ: Зеленский отказался разъяснять в Раде позицию по "формуле Штайнмайера"

КИЕВ, 2 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский, которого с утра ждали в Верховной раде с пояснениями по подписанной Киевом накануне "формуле Штайнмайера", отказался от выступления перед депутатами с парламентской трибуны. Об этом сообщило издание "Украинская правда", ссылаясь на источники во фракциях.

Как сообщила представитель правительства в парламенте Ирина Верещук, Зеленский утром прибыл в Раду, где он провел в закрытом режиме встречу с лидерами фракций, проинформировав их о состоявшемся согласовании "формулы Штайнмайера". По данным издания, Зеленский убеждал депутатов, что согласование этого документа не означает капитуляции Украины. При этом, как утверждают источники, президент "был очень нервный, но убеждал, что все будет хорошо, что он все разрулит и парламент может расслабиться".

Зеленский отказался от предложения глав фракций повторить все это с трибуны Верховной рады. Он назвал это лишним, подчеркнув, что публично уже "все объяснил" накануне вечером.

В минувший вторник по результатам заседания контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе полпред России Борис Грызлов сообщил, что все участники согласовали "формулу Штайнмайера" для ее имплементации в украинское законодательство, отметив, что "таким образом согласован порядок введения в действие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей". Зеленский после этого заявил, что будет разработан новый закон об особом статусе Донбасса, в который будет включена "формула Штайнмайера".

Эта формула определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов.