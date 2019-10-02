Лидеры украинской оппозиции назвали "формулу Штайнмайера" путем к миру

КИЕВ, 2 октября. /ТАСС/. Лидеры украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и Юрий Бойко поддержали решение украинского президента Владимира Зеленского о признании формулы предоставления особого статуса Донбассу, предложенной бывшим главой МИД, а ныне президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

"Мы считаем... что "формула Штайнмайера" - это принцип дорожной карты по реализации отдельных пунктов минских соглашений, - заявил в беседе с журналистами глава политического совета партии Виктор Медведчук. - Мы в целом выступаем за то, что минские соглашения являются безальтернативными, они должны быть выполнены, и это может привести к миру и прекращению боевых действий".

Медведчук выразил несогласие с позицией президента Зеленского о том, что закон об особом статусе Донбассу должен вступить в силу после установления Украиной контроля над границей с Россией в Донбассе. Он напомнил, что подобный подход не отвечает ни "формуле Штайнмайера", ни самим минским соглашениям, потому что в них записано, что контроль над границей начинает устанавливаться в первый день после выборов в Донбассе и заканчивается после внесения изменений в конституцию об особом статусе этого региона на постоянной основе.

"А во всем остальном - мы считаем, что это первый шаг, это серьезный шаг по пути мира, и если господин Зеленский продолжит этот путь, мы его в этом поддержим, о чем было заявлено в том числе и сегодня на совещании представителем нашей фракции с господином Зеленским, и мы, пожалуй, единственная фракция, кроме фракции "Слуги народа", которые поддержали движение по пути выполнения минских соглашений, в том числе реализации "формулы Штайнмайера", - сказал Медведчук.

"Мы очень довольны тем, что начался реальный путь к миру, - заявил в свою очередь сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрий Бойко. - Мы рассматриваем выполнение минских соглашений, а "формула Штайнмайера" - это механизм выполнения минских соглашений, как единственный путь к миру, единственный дипломатический путь, признанный всем миром". "Мы поддерживаем шаги власти и сегодня на встрече с президентом [Зеленским] мы тоже об этом сказали", - сказал Бойко. Он выразил надежду, что закон об особом статусе Донбасса будет принят в ближайшее время.

На состоявшейся во вторник встрече контактной группы в Минске глава украинской делегации Леонид Кучма подписал текст с изложением "формулы Штайнмайера" в том виде, как она должна быть закреплена в украинском законодательстве. Формула определяет механизм введения на Украине в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Он вводится на временной основе в день проведения в Донбассе внеочередных выборов и на постоянной основе после опубликования отчета ОБСЕ о признании итогов голосования.