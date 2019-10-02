Россия выплатила все задолженности в бюджет Совета Европы

СТРАСБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Россия закрыла все задолженности перед бюджетом Совета Европы, выплатив взносы за годы неучастия своей делегации в работе Парламентской ассамблеи организации. Об этом сообщила в среду генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич на заседании ПАСЕ.

"Вначале мы были очень обеспокоены тем, что происходит в области финансирования в связи с неуплатой в течение трех лет взносов одной из крупнейших стран в бюджет, - сказала генсек, не называя прямо Россию. - Это громадные суммы". "Сегодня все трехлетние отставания и задолженности выплачены. И в соответствии с нашей договоренностью мы добились исполнения этого обязательства по взносам", - подчеркнула она.

В начале сентября представитель генерального секретаря Совета Европы Даниэль Хольтген заявлял ТАСС, что Совет Европы получил выплаты России по задолженности перед организацией за 2017 и 2018 годы в объеме 97%. По его словам, на тот момент оставалось решить лишь некоторые технические моменты.

29 августа премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выплате долга Российской Федерации по взносам в Совет Европы за 2017-2018 годы. Глава правительства распорядился принять предложение МИД России о погашении в 2019 году за счет средств федерального бюджета задолженности по членским взносам РФ в бюджеты органов СЕ за 2017-2018 годы в размере 54,6 млн евро.

26 июня участники сессии ПАСЕ одобрили резолюцию, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объеме. 2 июля стало известно о выплате РФ взноса в бюджет Совета Европы за 2019 год.