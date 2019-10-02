Журналисты трех украинский телеканалов обратились за помощью к лидерам ЕС

КИЕВ, 2 октября. /ТАСС/. Журналисты трех украинских телеканалов - NewsOne, "112 Украина" и ZIK обратились с открытым письмом к лидерам стран Европейского союза, главам руководящих органов ЕС и профильных международных организаций с просьбой о помощи в защите свободы слова на Украине. Текст письма был размещен в среду на сайте телеканала NewsOne.

"Тысячи сотрудников крупнейших информационных медиаструктур Украины обращаются к вам с последней надеждой на справедливость", - говорится в письме. В нем журналисты выражают протест в связи с принятым 26 сентября решением Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания о лишении телеканала "112 Украина" лицензии на эфирное вещание и называют этот шаг покушением на свободу слова. В письме также говорится, что на канале ZIK власти назначили проверки. Авторы послания считают их абсолютно немотивированными и предполагают, что подобные меры были приняты с целью дальнейшего закрытия канала.

Авторы письма обвинили президента Украины Владимира Зеленского и главу его офиса Андрея Богдана в монополизации власти, стремлении "зачистить" информационное пространство страны, оказании давления на суды.

"Мы обращаемся к Вам, как к гарантам демократии, свободы и справедливости", - говорится в письме украинских журналистов. - Добиться правды на Украине - нельзя. Выскажите свою позицию, повлияйте на украинскую власть. Защитите свободу слова на Украине и наше право на профессию".

Письмо направлено в адрес главы Европейского совета Дональда Туска, главы Европарламента Давида Сассоли, канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эмманюэля Макрона и ряда других руководителей европейских стран и международных организаций.

Все три телеканала провели в среду в прямом эфире акцию солидарности против цензуры, прекратив на 30 минут свое вещание. Ведущие каналов, принявших участие в акции, и участники передач вышли затем в эфир, заклеив рты черным скотчем.

Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины 26 сентября лишил пять телекомпаний, входящих в холдинг "112 Украина", лицензий на эфирное вещание на всей территории страны. Нацсовет обосновал свое решение тем, что телеканалы, входившие в холдинг, согласно условиям лицензий должны были вещать как региональные, а не осуществлять ретрансляцию общенационального канала "112 Украина". Как пояснил на заседании член Нацсовета Олег Черныш, отныне "112 Украина" сможет вещать лишь в кабельных сетях, в интернете, а также посредством спутниковой связи.