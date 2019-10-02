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Абхазия отменила ограничение на пересечение границы с Грузией

Ранее были введены ограничения из-за массовых протестных акций

СУХУМ, 2 октября. /ТАСС/. Служба государственной безопасности (СГБ) Абхазии отменила введенное в 2019 году ограничение на пересечение границы с Грузией. Об этом сообщается на сайте СГБ в среду.

"Временное ограничение на пересечение государственной границы Республики Абхазия с Грузией [въезд иностранных граждан с территории Грузии, выезд граждан Республики Абхазия на территорию Грузии], введенное в июне 2019 года, отменено", - говорится в сообщении.

Ограничения на пересечение границы Абхазия ввела в связи с тем, что в июне - июле в Грузии, в том числе в приграничном с Абхазией Зугдидском районе, проходили массовые протестные акции, которые, по мнению спецслужб республики, могли затрагивать государственность Абхазии.

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