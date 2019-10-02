Посол США в России посетил обвиняемого в шпионаже Пола Уилана

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Посол США в РФ Джон Хантсман посетил в среду в СИЗО "Лефортово" обвиняемого Россией в шпионаже гражданина США Пола Уилана. Об этом сообщили ТАСС в посольстве США в Москве.

"Да, такой визит состоялся сегодня", - отметили в пресс-службе.

48-летний Пол Уилан, имеющий, помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданство Канады и Ирландии, числится руководителем службы безопасности в крупной американской компании BorgWarner, которая базируется в Мичигане и занимается производством различных комплектующих для автомобилей. 28 декабряпрошлого года сотрудники ФСБ России задержали его в Москве при проведении шпионской акции. Следственным управлением ФСБ России в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ ("Шпионаж"), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срокот 10 до 20лет.