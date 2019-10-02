В Еврокомиссии считают, что в предложении Лондона по Brexit есть проблемные моменты

БРЮССЕЛЬ, 2 октября. /ТАСС/. Предложение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по достижению соглашения об условиях выхода королевства из состава Евросоюза содержит "проблемные моменты", в том числе по режиму "бэкстоп", призванному обеспечивать прозрачность границы на острове Ирландия после Brexit. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК), распространенном в среду в Брюсселе по итогам телефонного разговора между председателем ЕК Жан-Клодом Юнкером и британским премьером.

"Он [Юнкер в беседе с Джонсоном] отметил позитивные сдвиги, особенно в том, что касается полного согласования норм регулирования для всех товаров и контроля за товарами, поступающими в Северную Ирландию из Великобритании. Тем не менее председатель также отметил, что есть еще некоторые проблемные моменты, которые потребуют дальнейшей работы в ближайшие дни, в частности в отношении режима "бэкстоп", - говорится в нем.

Еще один "проблемный момент", как подчеркивают в ЕК, - это таможенные нормы. "Он также подчеркнул, что мы должны иметь юридически функциональное решение, которое отвечает всем целям режима "бэкстоп": предотвращение жесткой границы, сохранение сотрудничества Север - Юг и всей островной экономики, а также защита единого рынка ЕС и места Ирландии в нем", - говорится в документе.

Юнкер пообещал Джонсону изучить его план, но с учетом критериев Брюсселя, указали в ЕК. "Председатель Юнкер подтвердил премьер-министру Джонсону, что Еврокомиссия теперь рассмотрит юридический текст объективно и в свете наших хорошо известных критериев", - говорится в заявлении.

В ЕК также сообщили, что "в ближайшие дни в Брюсселе состоятся встречи переговорных групп ЕС и Великобритании". "В соответствии с политикой прозрачности ЕС мы будем информировать Европейский парламент и Совет ЕС на каждом этапе. Главный переговорщик Еврокомиссии Мишель Барнье и его команда проинформируют сегодня вечером Европарламент и Совет ЕС. Президент Юнкер также будет разговаривать с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром, чтобы внимательно послушать его мнение", - заключила ЕК.

План Джонсона

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон передал председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру новые предложения Лондона по североирландской границе. Текст документа и сопровождающее его письмо Джонсона распространила канцелярия главы британского правительства.

Предложения Джонсона представляют собой альтернативу режиму "бэкстоп" - части соглашения, достигнутого между ЕС и правительством его предшественницы Терезы Мэй и до сих пор являющегося главным камнем преткновения на переговорах Лондона с ЕС. Он предполагает, что после окончания переходного периода Северная Ирландия будет оставаться частью единого рынка и таможенного союза ЕС неопределенно долгое время - до тех пор, пока Лондон и Брюссель не договорятся о надежном способе обеспечивать прозрачность границы на острове Ирландия после Brexit. Согласно предложению Джонсона, Северная Ирландия покинет таможенный союз после истечения переходного периода, а на территории всего острова будет введен особый таможенный режим, распространяющийся на все категории товаров.

Британский план допускает появление временной границы по Ирландскому морю и таможенных проверок между выходящей из ЕС в составе Соединенного Королевства Северной Ирландией и остающейся членом Евросоюза Ирландией на четыре года с момента завершения переходного периода после Brexit. Северная Ирландия продолжит оставаться в едином рынке, но в 2025 году ее парламент примет решение о том, продолжат ли для нее действовать правила ЕС или же необходимо перейти к выполнению британских норм, которые к тому моменту могут уже сильно отличаться от европейских.

Процесс Brexit

Соединенное Королевство должно было покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. Сменивший ее Джонсон настаивает на том, что страна не будет просить Брюссель о новых отсрочках и должна покинуть Евросоюз не позднее 31 октября со сделкой или без нее.