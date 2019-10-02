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Bloomberg: замминистра финансов США, разрабатывавшая санкции против РФ, уходит в отставку

По словам источников агентства, Сигал Манделкер планирует в течение нескольких недель вернуться к деятельности в частном бизнесе

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Заместитель министра финансов США Сигал Манделкер, которая отвечает за выработку санкций против других стран, в том числе России, намерена уйти в отставку. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg.

По словам его источников, Манделкер планирует в течение нескольких недель вернуться к деятельности в частном бизнесе. Она начала работать в Минфине США в июне 2017 года. Как констатирует агентство, Манделкер сыграла важную роль в разработке санкций в отношении России, КНДР и Венесуэлы.

Она также отвечает за финансовую разведку и усилия по пресечению финансирования террористических группировок.

В публикации приводятся слова главы Минфина США Стивена Мнучина. Он констатировал, что Манделкер намерена оставить свой пост. Министр также отметил, что она является сторонницей применения Вашингтоном "мощных инструментов в сфере экономики", чтобы "сделать мир безопаснее".

Обязанности Манделкер будет выполнять другой заместитель Мнучина - Джастин Мьюзинич.

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