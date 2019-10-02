{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Посол США: новый помощник Трампа по нацбезопасности заинтересован в диалоге с Патрушевым

Джон Хантсман не назвал предполагаемых дат визита Роберта О'Брайена в Москву

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Новый помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заинтересован в налаживании диалога с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Об этом заявил посол США в Москве Джон Хантсман в интервью газете "Коммерсантъ" в преддверии своего отъезда из России.

Американский дипломат сообщил, что общался с О'Брайеном на прошлой неделе. "Он очень заинтересован в налаживании диалога с Патрушевым", - указал Хантсман.

Отвечая на вопрос о возможных сроках визита в Россию нового помощника Трампа по нацбезопасности, Хантсман признал, что пока ему "нечего анонсировать". "Могу лишь сказать, что визит состоится скорее раньше, чем позже", - добавил он.

О назначении О'Брайена на должность своего помощника по национальной безопасности президент США Дональд Трамп сообщил 18 сентября. О'Брайен ранее занимал должность спецпосланника президента по вопросам освобождения заложников в структуре Госдепартамента. На новом посту он сменил Джона Болтона, который был отправлен в отставку из-за того, что тот делал большие ошибки и не находил общий язык с важными представителями вашингтонской администрации.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичСШАРоссияХантсман, Джон
Порошенко не знает, предлагал ли Луценко помощь Трампу по делу Байдена
Бывший президент Украины заявил, что не давал указаний экс-генпрокурору встречаться с адвокатом главы Белого дома Рудольфом Джулиани
Читать полностью