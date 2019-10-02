Посольство США в России не добрало число сотрудников до разрешенной численности

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Посольство США в России работает в меньшем составе сотрудников, чем разрешено. Об этом сообщил посол США в Москве Джон Хантсман в интервью газете "Коммерсантъ" в преддверии своего отъезда из РФ.

По его словам, на данный момент Госдепартамент и МИД РФ ведут обсуждение вопроса о наборе штата посольства. "Потолок численности - 455 сотрудников, этого потолка мы еще не достигли. Чтобы достичь разрешенного уровня, нам надо разобраться с визами и иными формальностями", - сказал Хантсман, добавив, что обе стороны стараются сделать этот процесс "как можно более эффективным и гладким", хотя "с этим были проблемы".

Дипломат отметил, что ему кажется целесообразным достигать разрешенного количества сотрудников путем привлечения дополнительного числа консульских работников, чтобы способствовать взаимным визитам россиян и американцев. "Нам пришлось значительно урезать количество сотрудников консульской службы, из-за чего нам не удается справляться с потоком россиян, желающих посетить США. Это сильно затрудняет контакты между американцами и россиянами. И это только одна из сфер, сильно пострадавших от вынужденного урезания штата посольства", - указал посол.