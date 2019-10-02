Посол США увязал заявление о недопущении ядерной войны с общей дискуссией по вооружениям

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Вашингтон рассматривает вопрос о переподтверждении заявления Михаила Горбачева и Рональда Рейгана о недопустимости ядерной войны в контексте обсуждения всех тем в рамках контроля над вооружениями и стратегической стабильности. Об этом заявил посол США в Москве Джон Хантсман в интервью газете "Коммерсантъ" в преддверии своего отъезда из РФ.

"Этот вопрос застрял в более широкой межведомственной дискуссии по теме контроля над вооружениями, которая ведется у нас уже год. Мы не хотим делать шаг в одном направлении, затем шаг в другом. Мы должны полностью сформировать свою позицию", - сказал он.

По словам посла, на текущий момент в этой сфере фокус делается на будущем Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. "Но все эти темы станут частью нашей дискуссии. Иначе у двух ведущих ядерных держав быть и не может", - заключил Хантсман.