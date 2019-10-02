Хантсман: первое заседание Совета предпринимателей РФ - США может пройти в скором времени

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Первое заседание Совета предпринимателей России и Соединенных Штатов может состояться в ближайшее время и будет носить организационный характер. Об этом заявил посол США в Москве Джон Хантсман в интервью газете "Коммерсантъ" в преддверии своего отъезда из России.

"Может быть, это будет пока организационное заседание, но да [состоится]", - сказал Хантсман, отвечая на вопрос, можно ли в ближайшее время ожидать первого заседания.

"Это важно, поскольку мы до сих пор активно торгуем друг с другом. 90% нашей торговли не затронуты санкциями. А США остаются самым крупным инвестором в российскую экономику", - указал дипломат.

Он также подчеркнул, что между деловыми кругами двух стран тесные связи и существует много историй успеха. "В России представлена почти тысяча американских компаний. А в США работает множество талантливых российских предпринимателей", - сказал Хантсман. По его словам, есть все основания полагать, что сотрудничество может быть еще немного расширено с целью углубления диалога США и России в области торговых отношений. "И это может способствовать нахождению путей решения и некоторых политических вопросов", - указал посол.

Говоря о совете экспертов двух стран, американский дипломат высказал мнение, что "он последует за диалогом бизнес-лидеров". "Будем идти шаг за шагом. Пусть хотя бы один канал заработает. Тем более что [помимо создания нового механизма] обсуждается и идея задействования одной из нескольких уже существующих американо-российских экспертных площадок и поднятия ее на другой уровень", - сказал Хантсман.

Он также указал на межпарламентский диалог, который является еще одним важным каналом. "Мне жаль, что нам не удалось сделать больше в этом направлении. Члены Конгресса США не так часто приезжают в Россию, а как иначе понять суть наших отношений с Москвой? Если не говорить с людьми на месте, не заводить друзей, не получить брифинг в посольстве о приоритетах своей страны, - сказал американский посол. - Об этом можно услышать и дома, но реальностью это все становится только при посещении другой страны. У нас этого было недостаточно".