CNN: в Пентагоне были озадачены решением Трампа о пересмотре военной помощи Киеву

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Сотрудники Министерства обороны США были удивлены и озадачены распоряжением президента США Дональда Трампа о приостановке выделения военной помощи Украине, а также о ее пересмотре. Об этом сообщил в среду телеканал CNN.

По словам его источников, Трамп в июне текущего года, а не в июле, как сообщалось ранее, распорядился временно прекратить предоставление указанных средств. Американский лидер также поручил Джону Болтону, который тогда являлся его помощником по национальной безопасности, и Марку Эсперу, занимавшему пост исполняющего обязанности министра обороны, провести оценки относительно данной финансовой поддержки.

В публикации отмечается, что данное решение Трампа "по-прежнему вызывает недоумение у американских официальных лиц". "Спустя четыре месяца до сих пор нет полной ясности, почему президент приказал провести оценку, и что именно было рассмотрено", - отмечается в публикации. К настоящему времени выделение американской военной помощи Украине возобновлено.

Источники телеканала уточнили, что "официальные лица в Министерстве обороны были особенно озадачены поступившим в июне распоряжением Трампа о проведении дополнительных оценок военной помощи Украине". Как поясняется в материале, "такие оценки обычно проводят до того, как министерство уведомляет Конгресс". Как подчеркивает телеканал, в данном случае Пентагон ранее уже сообщил законодателям, что считает предоставление указанной поддержки целесообразным.

В США в сентябре разгорелся крупный скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который в итоге стал поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают политические оппоненты президента США, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, стремился заручиться поддержкой Киева в усилиях переизбраться на второй срок.