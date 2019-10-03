Члены парламента Перу обратятся в Конституционный суд из-за роспуска Конгресса

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 октября. /ТАСС/. Постоянная комиссия Конгресса Перу, исполняющая обязанности парламента, одобрила обращение в Конституционный суд из-за роспуска законодательного органа президентом Мартином Вискаррой. Об этом сообщила в среду пресс-служба Конгресса в Twitter.

"Постоянная комиссия согласилась дать председателю Конгресса разрешение обратиться с жалобой в Конституционный суд", - говорится в сообщении.

Разногласия между исполнительной властью и парламентом Перу возникли из-за процедуры избрания членов Конституционного суда. Президент страны Мартин Вискарра настаивал на том, что Конгресс должен проголосовать по вопросу о доверии правительству прежде, чем выбирать судей. Однако парламентарии ответили отказом, в связи с чем в понедельник глава государства объявил о роспуске законодательного органа и назначил досрочные выборы в Конгресс на 26 января 2020 года.

Парламент, большинство в котором принадлежит политическим противникам Вискарры, в свою очередь проголосовал за отстранение его от должности. Одновременно с этим председатель Конгресса Педро Олаэчеа привел вице-президента страны Мерседес Араос к присяге в качестве и.о. президента. Во вторник вечером она сообщила о решении подать в отставку с поста вице-президента.

В условиях образовавшегося двоевластия каждая из сторон конфликта обвиняет своих оппонентов в нарушении национального законодательства. Командование ВС страны и руководство полиции Перу заявили, что продолжат подчиняться Вискарре.