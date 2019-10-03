NY Post: прокуратура США утверждает, что президент Гондураса брал взятки от наркобарона

ТАСС, 3 октября. Бывший главарь мексиканского наркокартеля "Синалоа" Хоакин Гусман по кличке Коротышка давал президенту Гондураса Хуану Орландо Эрнандесу взятку в размере $1 млн, чтобы избежать уголовного преследования в центральноамериканской республике. С таким утверждением выступил в среду помощник федерального прокурора США Джейсон Ричмэн, слова которого приводит газета New York Post.

"Гусман лично передал $1 млн [президенту Гондураса]", - заявил он в суде Манхэттена во время слушаний по делу брата главы государства Хуана Антонио Эрнандеса, задержанного в США в ноябре прошлого года по обвинению в причастности к незаконному обороту наркотиков. Ричмэн подчеркнул, что "действующий президент Гондураса покровительствовал ответчику".

Сам глава государства отверг подобные обвинения. "Они на 100% лживые, абсурдные и смехотворные", - написал Эрнандес в своем Twitter в четверг.

В августе публикации в СМИ Гондураса о том, что президент республики получал от наркомафии средства для финансирования своей предвыборной кампании в 2013 году, послужили причиной крупных манифестаций. Протестующие требовали отставки Эрнандеса.

Хоакин Гусман был экстрадирован в США из Мексики по запросу американских властей в январе 2017 года. До этого он дважды совершал побеги из мексиканских тюрем, в том числе в 2015 году из камеры в тюрьме строгого режима Альтиплано. Тогда Гусману удалось выбраться на свободу по туннелю длиной около 1,5 км, прорытому его сообщниками на глубине 10 м. Наркобарона вновь удалось задержать в январе 2016 года.

В феврале 2019 года жюри присяжных суда Восточного округа штата Нью-Йорк признало Коротышку виновным в участии в преступном сообществе, сговоре с целью производства и распространения наркотиков, применении огнестрельного оружия и сговоре с целью легализации доходов от оборота наркотиков. В середине июля Гусман был приговорен к пожизненному заключению и штрафу в размере 12,6 млрд долларов.